Etnospor Kültür Festivali'nde 3. gün! Yağmura karşı her türlü önlem alındı...

İstanbul Atatürk Havaalanı'nda devam eden 4. Etnospor Kültür Festivali'nde bugün 3. gün. Bugün ve yarın havanın yağışlı olma ihtimaline karşı, festival alanında bütün önlemler alınmış durumda. Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan, İstanbullulara, "Yağmur yağsa da gelin. Her türlü önlemi aldık" çağrısı geldi.

İşte Bilal Erdoğan'ın bu konudaki sözleri:

"Yağışla ilgili uyarılar yapılıyor ama biz festival olarak yağışa zaten hazırlıklıyız. İnsanlar yağış var diyerek çıkmaktan çekinmesinler. Yağışa rağmen etkinliklerin devam etmesini önceden planladık."

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"Yeme içme, çocuk oyun alanlarımız, birçok etkinlik alanlarımız, sahne alanlarımız kapalı. Hem açık hem kapalı sahne imkanımız var. Burada 4-5 bin kişi kapalı alanda etkinlikleri sahnede takip edebilir. Alanımız da çok büyük. Sadece yanlarına bir yağmurluk ve şemsiye alsınlar ve gelsinler. Çocukları nereye götüreceğiz? Çocukları nasıl dışarı çıkartacağız? İstanbullunun böyle kendine has bir meselesi varken böyle bir imkan da varken bu da boşa gitmemeli. İnsanlar buradan istifade etmeli; dün ve bugün olduğu gibi."

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2 YIL KASIMDA SONRA MAYISTA

Erdoğan, 3 yıl Mayıs'ta yapılan Etnospor Kültür Festivali'nin neden Kasım ayına alındığını da açıkladı:

"Mayıs ayı Ramazan'a denk geldiği için Kasım'a aldık. Festivali seneye de bu mevsimde yapacağız. 2021'den itibaren mayıs ayına döneceğiz. Sonra Allah izin verirse, festivali 30 yıl kadar mayıs aylarında düzenleyeceğiz."

ETKİLİNLER 300'E ÇIKTI

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, geleneksel sporlara ilginin arttığını söyledi.

Kazancı, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganında azim, mücadele ve kararlılık var. Geleneksel sporlarımız bu 3 unsuru da barındırıyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak 2016'da yönetime geldiğimizde etkinlik sayısı 1 iken bugün 300'ü buldu. Allah'ın izniyle Anadolu'da geleneksel sporların yapılmadığı bir hane kalmayacak" dedi.

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