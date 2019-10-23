Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen tecavüz soruşturmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Kathryn Mayorga'nın soruşturmayı yürüten makamlara sunduğu delillerle, Ronaldo'nun DNA'sı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunu verdi. İşte o flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:13Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:14
Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren tecavüz soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.