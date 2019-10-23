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'nun tecavüz davasında flaş gelişme!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano 'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen tecavüz soruşturmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen 'nın soruşturmayı yürüten makamlara sunduğu delillerle, Ronaldo'nun DNA'sı üzerinde yapılan çalışmalar sonucunu verdi. İşte o flaş gelişme...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:14
Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme!

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano 'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren tecavüz soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

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Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme!
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