Şahıka kırdığı rekoru Mehmetçiğe hediye etti

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'deki buzul döneminden kalıntılarla çevrili Gilindere Mağarası'ndaki suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kırdı ve adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı. Milli sporcu, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünde kahraman Mehmetçiğe armağan olsun"
yazılı pankart açarak asker selamı da verdi. Ercümen, "Mağaradan çıkar çıkmaz sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Cumhurbaşkanımız öncelikle tabii ki benim sağlığımı sordu"
diye konuştu.
İLK CUMHURBAŞKANIMIZ ARIYOR
ŞAHİKA Ercümen şöyle devam etti: "Rekorlardan sonra ilk arayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi oluyor. Nasıl konuya bu kadar hızlı hakimler onu bilemiyorum ama çıkar çıkmaz onlar aradı, sağ olsunlar. Telefonda sağlığımı sordu ve 'Paletsiz şekilde, bir de mağarada büyük cesaret' dedi. Güzel motivasyon konuşmaları geçti." Başkan
Erdoğan'a rekora giden hikâyeyi anlatacağını kaydeden milli sporcu, "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir araya geleceğiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca rekorun hikâyesini dinlemek ve su altı görüntülerini izlemek için beni makamına çağırdı"
dedi.