Şahıka kırdığı rekoru Mehmetçiğe hediye etti

BUGÜN NELER OLDU

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'deki buzul döneminden kalıntılarla çevrili Gilindere Mağarası'ndaki suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kırdı ve adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı. Milli sporcu,yazılı pankart açarak asker selamı da verdi. Ercümen,diye konuştu.ŞAHİKA Ercümen şöyle devam etti:Erdoğan'a rekora giden hikâyeyi anlatacağını kaydeden milli sporcu, "dedi.