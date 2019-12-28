Şampiyonlara, sözleşmeli personel müjdesi geldi

Sözleşmelı personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenler, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek. Ayrıca bu organizasyonlarda yer alan branşlarda en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da sözleşmeli personel olarak atanabilecek.