Zoru severiz

Meliha İsmailoğlu:
İKİNCİ olduğumuz Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Olimpiyat elemeleri için kamptayız. Çok yoğun bir programı geride bıraktık. Sıra maçlara geldi. Grubumuzda Almanya Hırvatistan ve Belçika var. Ve her maç bizim için çok önemli. Olimpiyatlara gitmek için her rakip elinden gelenin en iyisini yapacaktır.
İlk maçımız Almanya ile... Zorlu olacaktır… Biz de bütün Türk seyircileri yanımızda görmek istiyoruz. Evimizde gibi hissedelim…
Fatma Yıldırım:
EN güçlü rakibimiz, şu an gruptaki takımlar olacak. Önce onları yenmemiz gerekiyor. Bu yüzden diğer gruptan gelecek takımları düşünmek için bana göre erken.
Ayrıca grubumuzdaki takımlar da çok mücadeleci ve dikkate alınması gereken rakipler. Önce onlara konsantre olup, sonra önümüze bakacağız.
Kamp sürecimiz de çok güzel ve eğlenceli geçti. Yoğun ve fiziksel idmanlar yaptık. Herkes çok motive çalıştı.