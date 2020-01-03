Zoru severiz

BUGÜN NELER OLDU

İKİNCİ olduğumuz Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Olimpiyat elemeleri için kamptayız. Çok yoğun bir programı geride bıraktık. Sıra maçlara geldi. Grubumuzda Almanya Hırvatistan ve Belçika var. Ve her maç bizim için çok önemli.İlk maçımız Almanya ile... Zorlu olacaktır…EN güçlü rakibimiz, şu an gruptaki takımlar olacak. Önce onları yenmemiz gerekiyor.Ayrıca grubumuzdaki takımlar da çok mücadeleci ve dikkate alınması gereken rakipler.Kamp sürecimiz de çok güzel ve eğlenceli geçti. Yoğun ve fiziksel idmanlar yaptık. Herkes çok motive çalıştı.