Türk Okçuluğu artık tescilli

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 18. unsuru olarak kaydedilmesine ilişkin olarak Okçular Vakfı'nda etkinlik düzenlendi.
Vakfın tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden itibaren okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Vakfın 550 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın yeniden ihya edilmiş olması ve ilk günkü misyonuna hizmet ediyor olması çok anlamlı. Bunun, kültürümüzün yaşaması için bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Geçmişin ihyası bir nostaljiden ibaret değil. Türkiye, bu sayede daha büyük başarılar kazanmaya başladı"
dedi.
BAKAN ERSOY'A TABLO HEDİYE ETTİ
Bilal Erdoğan, UNESCO nezdindeki çalışmalarından ötürü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir tablo hediye ederken, emeği geçen herkese de teşekkürlerini sundu.
KÜLTÜREL ZENGİNLİK MUHAFAZA EDİLMELİ
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların yayılması üzerine çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Küreselleşme ile dünyanın bir tek kültürleşmeye zorlandığını görüyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğü, kültürel zenginliği dünyanın bir değeridir ve bunun kaybedilmemesi gerekir. Türkiye'nin UNESCO'ya başvurması ve onların bunu olumlu karşılamış olması bu işin değerini tescil etmek demektir" diye konuştu.