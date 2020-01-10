Türk Okçuluğu artık tescilli

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'neVakfın tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden itibaren okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladığını söyledi. Vakfın 550 yılı aşan bir tarihe sahip olduğunu belirten Erdoğan,dedi.Bilal Erdoğan, UNESCO nezdindeki çalışmalarından ötürü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir tablo hediye ederken, emeği geçen herkese de teşekkürlerini sundu.DÜNYA Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların yayılması üzerine çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Küreselleşme ile dünyanın bir tek kültürleşmeye zorlandığını görüyoruz. Dünyanın çok kültürlülüğü, kültürel zenginliği dünyanın bir değeridir ve bunun kaybedilmemesi gerekir. Türkiye'nin UNESCO'ya başvurması ve onların bunu olumlu karşılamış olması bu işin değerini tescil etmek demektir" diye konuştu.

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