Tokyo’da her stat ve salon için ayrı bilet kullanılacak

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı olimpiyatlara artık aylar kalmışken, organizasyon için düzenlenen biletlerin tanıtımı büyük ilgi çekti. Tarihteki 32. olimpiyat olacak olan oyunlar için hazırlanan biletlerin özelliği ise her stat ve salon için ayrı renkte basılması. Biletlerin şeklinde ise Tokyo 2020'nin logosu baz alındı. Tanıtıma katılan ABD'li paralimpik okçu Matt Stutzman da biletlerin renklerini beğendiğini belirterek, "İlk izlenimim gerçekten harika oldukları. Mesela mor renk çok hoşuma gitti. Okçuluk müsabakalarının yapılacağı alana gittim ve oradaki her şeyin de mor renkle uyuştuğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.