Novak Djokovic finale uçtu

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer'i 3-0 yenen Novak Djokovic ilk finalist oldu.iki kez servis kıran Federer ilk sette 4-1 öne geçti. Maçı tie-break'e taşımayı başaran Djokovic seti de 7-6 kazanırken, ikinci setin 10. oyununda servis kırıp 6-4 kazandı ve 2-0 öne geçti.6-3 ile seti, 3-0 ile de maçı kazandı.