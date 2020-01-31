Novak Djokovic finale uçtu

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer'i 3-0 yenen Novak Djokovic ilk finalist oldu. Dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile 3 numarası İsviçreli Roger Federer kariyerlerinde 50. kez karşılaşırken
iki kez servis kıran Federer ilk sette 4-1 öne geçti. Maçı tie-break'e taşımayı başaran Djokovic seti de 7-6 kazanırken, ikinci setin 10. oyununda servis kırıp 6-4 kazandı ve 2-0 öne geçti. Federer, 3. sete dirençli oyunu ile başlarken 6. oyunda İsviçreli rakibinin servisini kıran Djokovic,
6-3 ile seti, 3-0 ile de maçı kazandı. Sırp raket, bugün oynanacak Dominic Thiem- Alexander Zverev maçının galibi ile finalde karşılaşacak.