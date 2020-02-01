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Spor turu

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Spor turu
ANADOLU EFES'in bileği bükülmüyor
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İlk periyodu 24-16 alan Efes, devre arasına 51-30 önde gitti. Üçüncü çeyreği 72-52, maçı da 85-78 kazanan Efes, üst üste 7, toplamda 19. galibiyetini aldı. 4 haftadır en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shane Larkin, 24 sayı, 3 asist ve 2 ribauntla galibiyette başrol oynadı.

Filenin Sultanları devlerle eşleşti
A MILLI Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu. 24 Temmuz-9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Milliler, B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor.

DJOKOVIC'in finalde rakibi Dominic Thiem
AVUSTRALYA Açık'ta Novak Djokovic'in ardından ikinci finalist Dominic Thiem oldu. 5 numaralı seri başı Thiem, 7 numaralı seri başı Alexander Zverev'i 3-6, 6-4, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup etti. Yağmur nedeniyle ilk setin ardından kortun çatısı kapatılırken 26 yaşındaki tenisçi kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta finale yükseldi. Final karşılaşması yarın oynanacak.

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