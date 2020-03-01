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Teknik Direktörü Kevin-Prince Boateng kararını verdi!

Teknik Direktörü , devre arası transfer döneminde İtalyan kulübü 'dan siyah beyazlılara katılan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in takımda kalmasını istedi.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:39 ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kevin-Prince Boateng kararını verdi!

Devre arasında Fiorentina'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve oynadığı maçlarda siyah-beyazlılar adına katkılarını sürdüren Kevin-Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında az süre alabildi.

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı yıldız, siyah-beyazlılarda 10 maç oynaması durumunda sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın 32 yaşındaki oyuncunun kalmasını istedi. Bu futbolcuyu joker gibi kullanacağını da ifade etti.

Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını artıran Boateng'i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu.

Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 lig maçında 2 gol kaydetti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kevin-Prince Boateng kararını verdi!
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