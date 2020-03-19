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FIA açıkladı: 'de 3 Grand Prix daha ertelendi

FIA; Avustralya, Bahreyn ve Vietnam GP'lerinin ardından 3 Mayıs'ta yapılacak Hollanda, 10 Mayıs'ta İspanya ve 24 Mayıs'ta yapılacak Monako GP'lerinin de ertelendiğini açıkladı. İlk gelen bilgiler; güvenli bir ortam oluşması durumunda sezonun, 7 Haziran'da yapılması planlanan Azerbaycan GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların ise takvime sıkıştırılacağı yönünde.

DHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 19.3.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 18:45 ABONE OL
FIA açıkladı: Formula 1'de 3 Grand Prix daha ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 Grand Prix daha ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sporlardan birisi Formula 1 oldu. 13-15 Mart'ta sezonun açılışını Avustralya Grand Prix ile yapmaya hazırlanan Formula 1'de bu GP, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Sezon öncesinde iptal edilen Çin GP ile birlikte Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'lerinin de ertelenmesiyle birlikte sezonun başlangıcı da askıya alınmıştı.

FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monako GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

F1 kulislerinde dolaşan bilgilere göre güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran'da Azerbaycan GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların, takvime sıkıştırılacağı kaydedildi.

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FIA açıkladı: Formula 1'de 3 Grand Prix daha ertelendi
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