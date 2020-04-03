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'da Olimpiyatlar için yapılan tesis hakkında flaş karar

24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak tüm dünyayı etkileyen corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihine ertelenen için inşa edilen Sporcular Köyü'nün Covid-19 hastaları için geçici olarak hastaneye dönüştürülebileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 19:54 ABONE OL
Japonya'da Olimpiyatlar için yapılan tesis hakkında flaş karar

2020 Tokyo Olimpiyatları için inşa edilen Sporcular Köyü'nün, olimpiyatların corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenmesinin ardından Covid-19 hastaları için geçici bir hastaneye dönüştürülebileceği ifade edildi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike yaptığı açıklamada kompleksin 2021 yılına kadar boş kalacak olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Vali Koike, "Köyün yapımı henüz tamamlanmadı. Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz" dedi.

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2020 Tokyo Olimpiyatları, 11 bin olimpik sporcuya ev sahipliği yapacaktı. Oyunlara daha sonra 4 bin 400 paralimpik sporcu da eklenecekti. Bu köy ise 24 binadan oluşuyor ve oyunlar boyunca 11 bin atletin kalabileceği şekilde dizayn edildi.

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Japonya'da Olimpiyatlar için yapılan tesis hakkında flaş karar
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