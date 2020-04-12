Taha Akgül: Bu salgını tuş edeceğiz

"Türkiye olarak biz büyük sınavlardan geçtik. Bu kez de bu salgını yeneceğiz."

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen spor dalları ve sporcular oldu. Kendilerini izole eden sporcular bireysel olarak antrenman yapmak zorunda kalırken, bazı spor dalları için ise eve kapanmak idmanları da etkiliyor. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül ise tüm sporcular gibi eve kapanırken, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak şekilde hareket ettiğini söyledi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan şampiyon apoletli sporcu, şunları söyledi:

BU BİRLİĞİ KİMSE BOZAMAZ

"Koronavirüs, tüm insanlık için büyük tehdit. İnsanların yaşamlarını değiştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye seferber oldu ve Koronavirüs'e karşı etkili bir mücadele veriyoruz. Devlet-millet el ele bu virüsle mücadele ediyoruz. Bunu kimse bozmasın. Önce insan sağlığı diyoruz. Her alanda olduğu gibi sporu da büyük ölçüde etkiledi. Spora tekrar dönmek zor olacak ama başaracağız. Türkiye olarak biz çok büyük sınavlardan geçtik, bu kez de el ele verip bu salgını yeneceğiz, tuş edeceğiz."

ERTELEME İLAÇ OLDU

"2021'e kadar sakatlığım geçer ve eski formumu yakalarım. Rio'da kazandığım altın madalyaya Tokyo 2021'i de eklerim."

aydır omzundaki sakatlık nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Taha Akgül, olimpiyatların ertelenmesinin kendisi için ilaç olduğunu söyledi. Serbest stil 125 kilodaki olimpiyat şampiyonumuz, "Tokyo'ya gitseydim güreşmem zor olacaktı. Çünkü tedavim devam ettiği için tam olarak hazırlanamıyorum. Ama şimdi 2021'e kadar sakatlığım tamamen geçer ve eski formumu tekrar yakalarım. 2016 Rio'da kazandığım altın madalyaya bir de Tokyo 2021'i eklerim. Önemli olan sağlık" diye konuştu.

EVDE DERS ÇALIŞIYORUM!

"EVDE kalmak zor. Ancak böyle bir salgına karşı birlikte mücadele etmemiz gerekir. İnsanın canı sıkılabilir. Egzersiz ve tedaviler dışında geçmiş müsabakalarımı ve olimpiyattaki rakiplerimi izliyorum. Böylece hem nerede hatalarım olduğunu hem de rakiplerimin eksik yönlerini görmüş oluyorum."

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