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'tan "sosyal mesafe" paylaşımı

Corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisine alırken Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet , sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 2008 Pekin Olimpiyatları 100 metre finalinde 9.69 ile dünya ve Olimpiyat rekoru kırdığı yarışın bitiş anında rakipleriyle arasındaki farkı gösteren görseli paylaşan Bolt, "Sosyal mesafe" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:08 ABONE OL
Usain Bolt'tan sosyal mesafe paylaşımı

Corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla birçok ülkede uygulanan "sosyal mesafe" kuralına efsane atlet Usain Bolt'tan farklı bir yorum geldi.

Olimpiyat oyunlarında rakiplerine fark attığı bir yarışın fotofiniş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Jamaikalı rekortmen atlet, "Sosyal mesafe. Mutlu paskalyalar" ifadelerine yer verdi. Bolt'un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öte yandan 33 yaşındaki Usain Bolt, corona virüsüyle mücadele için ülkesi Jamaika'ya 500 bin Jamaika doları bağışta bulundu.

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Usain Bolt'tan "sosyal mesafe" paylaşımı
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