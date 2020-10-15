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İtalyan motosikletçi corona virüse yakalandı

Yedi şampiyonluğunun bulunduğu MotoGP 'nda takımı adına yarışan Rossi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 22:04 ABONE OL
İtalyan motosikletçi Valentino Rossi corona virüse yakalandı

İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter'dan açıklamada bulunan 41 yaşındaki Rossi, "Bu sabah uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Kemiklerim ağrıyordu ve ateşim vardı. Sonrasında testimin pozitif çıktığını öğrendim. Aragon'daki yarışı kaçıracağım için üzgünüm. Doktor tavsiyelerine uyuyorum. Umarım kısa zamanda iyileşirim." ifadelerini kullandı.

Yedi şampiyonluğunun bulunduğu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Monster Energy Yamaha takımı adına yarışan Rossi, bu sezon 58 puan toplayarak sürücüler klasmanında 13. sırada yer aldı.

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İtalyan motosikletçi Valentino Rossi corona virüse yakalandı
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