Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Başkanı Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik!

Başkanı Erdoğan'dan 'a tebrik!

, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında halka aletinde şampiyon olan milli sporcu 'ı telefonla arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:55 Son Güncelleme: 13.12.2020 17:57 ABONE OL
Başkanı Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik!

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyük erkeklerde halka aletinde yarışan İbrahim Çolak, 15 bin puan alarak Avrupa şampiyonu olurken, büyük bir başarı elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Yarışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla İbrahim Çolak'ı arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

İbrahim Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ülkemizde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonasından sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı bu hafta devam edecek yasakları açıkladı! İşte bu hafta uygulanacak yasaklar listesi
Son dakika haberler - PKK elebaşı Murat Karayılan'dan itiraf: Bu 4 ilde kaybettik
Son dakika haberi: İbrahim Tatlıses aşk hayatıyla yeniden gündemde! İşte 43 yaş küçük sevgilisi ile ayrılığının sebebi
Son dakika haberi: Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusuna canlı yayında yanıt verdi
Son dakika haberler: Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu belli oldu! Yüksek düzeyde bir bağışıklık...
Son dakika haberler: Öldüren manzara! Ailesinin gözü önünde 80 metreden yere çakıldı
SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı! Liposuction skandalı Alişan'ın hayatını değiştirdi!
Kafe, restoran, kahvehane ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları!
Son dakika haberler: İranlı ‘Zombi Gelin’e büyük şok! Sosyal medyadan duyurdular...
Son dakika haberler: Koronavirüs organlarda hasar oluşturuyor! ‘Hafif atlatanlarda bile görülüyor’ diyerek açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkanı Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA