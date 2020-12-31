Sahte bilet nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçeğinden nasıl ayırt edilir?

Yılbaşı gecesi televizyon izlerken saatler ilerledikten sonra Milli Piyango çekilişiyle heyecan tavan yapacak. Sahte bilet konusunda da tereddütler söz konusu. Vatandaşlarlar 'Sahte bilet nasıl anlaşılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sahte Milli Piyango yılbaşı bileti gerçek biletten nasıl ayırt edilir? Bir ikramiye kazandıktan sonra biletinizin sahte olduğu riskiyle karşı karşıya kalmamak adına detaylı incelemelerde bulunabilirsiniz.
SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR? SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLİR Mİ?
2021 Yılbaşı Milli Piyango biletlerinin, Milli Piyango İdaresi (MPİ) bayilik ruhsatı bulunması, gezici bayi ise MPİ onaylı yaka kartının olması ve sorulduğunda gösteren kişilerden temin edilmesi gereklidir.
MPİ yılbaşı biletinin arka yüzünde biletin satın alındığı bayi tarafından mühürlenmiş olmalı. Biletin pürüzsüz ve herhangi bir şekilde zarar görmemiş olması gereklidir.
2021 yılbaşı Milli Piyango biletinin sol alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olmalıdır.
Orijinal 2021 yılbaşı Milli Piyango biletlerinin kağıt dokusu içerisine MPİ logosu filigran olarak eklenmiştir. Bilet ışığa doğru tutulduğunda bu logonun gözükmesi gerekir.
Milli Piyango bileti üzerinde yaklaşık 3 milimetre ebatında Ultraviyole (UV) ışıkla bakıldığında mavi - açık yeşil renklere sahip, parlak yapıda kesik kesik çizgiler halinde elyaflar bulunur.
Çeyrek biletler açık nefti yeşil, yarım biletler bayrak kırmızısı, Tam biletler ise açık mavi renklerde olup, söz konusu renkler canlı yapıdadır.