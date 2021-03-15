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ve ringe çıkıyor!

Boks dünyasının iki önemli ismi ve , uzun zamandır beklenen karşılaşma için ringe çıkıyor. İki maç için anlaşma sağlayan iki boksör, şampiyonluk kemerlerini korumaya çalışacak.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 23:10 ABONE OL
Anthony Joshua ve Tyson Fury ringe çıkıyor!

Dünya boks tarihinin en büyük isimleri arasında yer alan Anthony Joshua, ve Tyson Fury, dev randevu için anlaşma sağladı. İki kez ringe çıkacak olan ikili, iki maçın sonunda şampiyonluk kemerlerini korumaya çalışacak. Joshua, WBA, IBF ve WBO kemerlerini, Fury ise WBC şampiyonluğunu korumak için dev randevuda ringte boy gösterecek.

Karşılaşmaların yapılacağı yer ve tarih henüz belli olmazken, dövüşleri kazanan, 'ağırsıklet tartışmasız şampiyonu' olacak.

31 yaşındaki Nijerya asıllı Anthony Joshua, kariyerindeki 25 maçın 24'ünü kazanırken son olarak Aralık ayında Kubrat Pulev'e karşı şampiyonluklarını korumuştu.

Tyson Fury'nin ise çıktığı 31 maçta yenilgisi yok. 32 yaşındaki Britanyalı boksör, 2018'de berabere kaldığı ABD'li Deontay Wilder'dan 2020 Şubat'ta WBC unvanını almıştı.

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Anthony Joshua ve Tyson Fury ringe çıkıyor!
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