Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadın branşı atışlarında dereceye girenlere madalya ve kupaları federasyon başkanı Ufuk Arman, federasyon Milli Takımlar Sorumlusu Prof Dr Günsel Çolakoğlu, federasyon il temsilcisi Ahmet Kılanç tarafından törenle verildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Başkanı Ufuk Arman, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arman, pandemi nedeni ile uzun süre gerçekleştiremedikleri şampiyonaların 20121 yılı içinde ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

19-24 mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonaya 34 ilden, 87 ayrı kulüpten 530 sporcu katıldığını belirten Arman, pandemi nedeni ile bu kadar sporcunun katılacağını tahmin etmediklerini ancak gelen sporcu rakamının kendilerini şaşırttığını, bir o kadar da mutlu ettiğini kaydetti.

Bu tür şampiyona yarışlarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arman, çünkü buralarda yarışmaya katılan genç sporcularımız arasından milli takıma eleman kazandırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"2021 yılının havalı silahlar disiplininde ikinci şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. 19-24 mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmaların kadınlar dalının atışlarını gerçekleştirdik. Yarışmada iki tane Yeni Türkiye Rekoru (YTR) 1 tanede de Türkiye Rekoru (TR) kırıldı. Türkiye şampiyonaları bizim için büyük önem arz etmektedir. Çünkü pandemiden kaynaklı sporcuların az gelebilecekleri endişesi içindeydik. Ancak beklentimizin üzerinde bir sayı geldi. Federasyon olarak tüm şartları zorlayarak tüm önlemleri aldık. Sporcularımızın da yarışmaya büyük bir şevkle geldiklerini gördük ve bu bizim için çok mutluluk verici bir şey. Yarışmaya 87 kulüp ve 34 ilden 537 sporcumuz var şu anda. Sporcuların hepsi Türkiye Şampiyonu olabilmek için geliyor buraya. Sporcularımız birincilik elde etmek isterken bizim amacımız da milli takıma yeni elemanlar kazandırmak. Bir önceki şampiyona puanları ile şimdikileri karşılaştırıp Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonanın milli takımını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu seçerken de skorlardaki puanların çok yüksek olmasını istiyoruz. Bizim için umut verici bir Avrupa şampiyonası var önümüzde. Aynı zamanda Nisan ayında Ateşli silahların da milli takım seçmelerini gerçekleştirip iki ayrı disiplinde de seçmelerimizi yapmış olacağız. Avrupa şampiyonası bizim için çok önemli çünkü Tokyo olimpiyatlarına kota veren son yer olmasından dolayı. Tüm çabamız iyi bir milli takım oluşturmak içindir."

Genç bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan Şimal Yılmaz, bu yıl içinde yapılan şampiyonada ikinci kez Türkiye Şampiyonu olduğunu belirterek, hedefinin Hırvatistan'da yapılacak olan gençler dünya şampiyonasından altın madalya almak olduğunu söyledi.

ŞAMPİYONADA DERECE ALAN SPORCULAR:

Büyük bayanlar tabanca ferdi: İstanbul yakacık Atıcılık Kulübünden Canan Türkoğlu birincilik elde etti. Büyük bayanlar takım birincisi ise Ankara Jandarma Gücü Spor elde etti. Bu takım aynı zamanda 1640 puanla Yeni Türkiye Rekorunun da sahibi oldu.

Genç bayanlar tabanca ferdi birincisi Ankara Osmanlı İzcilik kulübünden Şimal Yılmaz. Takım birincisi ise, Ankara Osmanlı İzcilik Spor Kulübü.

Yıldız bayanlar tabanca ferdi birincisi Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübünden İklim Ay Akkoyun.

Takım birincisi ise, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Tulübü Derneği.

Minik bayanlar tabanca ferdi birincisi Şanlıurfa GAP Gençlik ve Spor Kulübünden Sümeyra Sultan Mermer. Sümeyra Sultan Mermer aynı zamanda 277 puanla Yeni Türkiye Rekoru (YTR)'nin sahibi oldu. Takım birincisi ise İstanbul elde etti.

Takım yarışmasında İstanbul'dan Minik bayanlarda ferdi yarışan ekip 784 puanla Türkiye Rekonunun sahibi oldu.

Sporculara madalya ve kupaları törenle verildi.