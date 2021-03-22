Naim Süleymanoğlu'nun rakibi Valerios Leonidis kimdir? Leonidis nereli?

Valerios Leonidis, 1994, 1995 ve 1999 senelerinde yapılan dünya şampiyonalarında 3 defa madalya kazanmayı başarmıştır. 1994 yılında Yunanistan'ın en iyi sporcusu ünvanını almıştır.

1996 senesinde yapılan Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu ile olan mücadelesi nefesleri kesmiştir. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu ile çok çetin bir mücadele gösteren Leonidis bu çekişmeden yenik ayrılmış ve Naim Süleymanoğlu bu mücadeleyi kazanarak altın madalyanın sahibi olan taraf olmuştur.