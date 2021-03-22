Naim Süleymanoğlu'nun rakibi Valerios Leonidis kimdir? Leonidis nereli?

Naim Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi olan halterci Valerios Leonidis Sovyetler Birliği'ni ve Yunanistan'ı atletizm oyunlarında temsil etmiş olan ünlü bir halter sporcusudur. Leonidis, 14 Şubat 1966 yılında Sovyetler Birliği'nin Yessentuki şehrinde gözlerini dünyaya açmıştır.
VALERİOS LEONİDİS'İN KARİYERİ
Valerios Leonidis, 1986 ve 1991 senelerinde yapılan Spartakiad Oyunları'nda sahne almış ve 1996 senesinde yapılan Olimpiyat Oyunları'nda ise Yunanistan'ı temsil ederek oyunlarda boy göstermiştir.
Valerios Leonidis, 1994, 1995 ve 1999 senelerinde yapılan dünya şampiyonalarında 3 defa madalya kazanmayı başarmıştır. 1994 yılında Yunanistan'ın en iyi sporcusu ünvanını almıştır.
1996 senesinde yapılan Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu ile olan mücadelesi nefesleri kesmiştir. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu ile çok çetin bir mücadele gösteren Leonidis bu çekişmeden yenik ayrılmış ve Naim Süleymanoğlu bu mücadeleyi kazanarak altın madalyanın sahibi olan taraf olmuştur.
LEONİDİS: "NAİM İLE OLAN MÜCADELEMİZİ TÜM YUNANİSTAN BİLİR"
Naim Süleymanoğlu'na mağlup olan Leonidis aynı zamanda Naim'le iyi bir arkadaşlığı bulunuyordu. Valerios Leonidis daha sonra bir açıklamasında "Yunanistan'da herkes, Naim Süleymanoğlu ile Atlanta Olimpiyatları'ndaki mücadelemizi bilir ve hatırlar. Naim'le çok iyi bir dostluğumuz vardı. Spor işte böyle bir şey…" demiştir.
2017 yılında vefat Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine Leonidis de katılmıştı. Leonidis, Türk bayrağı sarılı olan tabutu öperek Naim'i son yolculuğuna uğurlamıştır.
VALERİOS LEONİDİSİ'İN KARİYERİ
Valerios Leonidis, haltere kaldırmaya 15 yaşındayken başlamıştır. 1986 ve 1991 senelerinde Sovyetler Birliği'nde yapılan Spartakiad yarışlarında boy göstermiştir.
Aralık 1991 senesinde Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmıştır. 1994 senesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır. Burada boy gösteren Leonidis gümüş madalya kazanmayı başarmıştır. Aynı sene 2 dünya rekorunun da sahibi olmuştur.