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Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:01

: Lige hazırız

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir Belediyespor: Lige hazırız

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) Mücadele edecek olan sportif direktörü Mahmut Çetin; "Biz lige hazırız." dedi.

Viranşehir Belediyespor Sportif Direktörü Mahmut Çetin, teknik heyet ile toplantıda bir araya geldi. Hedeflerinin 3. Lige çıkmak olduğunu dile getiren Çetin, bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Takım moral ve motivasyonunu üst seviyede olduğunu dile getiren Çetin; "Cuma günü kura çekimi ile rakiplerimiz beli oluyor. Teknik ekibimizle toplantı yaparak takımın durumu hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Teknik Direktör Alladdin hocamızın direktifiler ile oyuncularımızı Viranşehir'e davet ettik. Yıllardan beri Viranşehir'in özlemi 3. Lig olmuştur. İnşallah Belediye Başkanımız Salih Ekinci'nin desteğiyle bu özlemi bu yıl bitireceğiz." şeklinde konuştu.

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Viranşehir Belediyespor: Lige hazırız
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