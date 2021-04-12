Konya-Konya etabını Mark Cavendish kazandı

TURKUAZ MAYO CAVENDİSH'TE

Genel klasmanda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Mark Cavendish liderliğe oturdu. Günün kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada yer alıyor.

NÖTRAL TURDA KAZA GERÇEK STARTI GECİKTİRDİ

Yarış öncesi yapılan nötral turda kaza meydana geldi. Gerçek start öncesi gerçekleşen kazaya 4 sporcu karıştı. Sporcuların önemli bir problemi olmaması ve pelotona yetiştirilmesinin ardından gerçek start biraz gecikmeli olarak başladı.

Öte yandan, son 25 kilometreye girilirken bir kaza daha meydana geldi. Bu kazaya Rally, Sapura ve Delko takımından sporcular dahil oldu.