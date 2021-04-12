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Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:58

Konya-Konya etabını kazandı

Konya-Konya etabını Mark Cavendish kazandı

56. 'nun ikinci günündeki Türk Hava Yolları Konya-Konya etabını, Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı birinci bitirdi.

Mevlana Meydanı'nda 25 takımdan 170 sporcunun katılımıyla başlayan 144,9 kilometrelik yarışı Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ise üçüncü sırayı elde etti.

TURKUAZ MAYO CAVENDİSH'TE

Genel klasmanda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Mark Cavendish liderliğe oturdu. Günün kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ikinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada yer alıyor.

NÖTRAL TURDA KAZA GERÇEK STARTI GECİKTİRDİ

Yarış öncesi yapılan nötral turda kaza meydana geldi. Gerçek start öncesi gerçekleşen kazaya 4 sporcu karıştı. Sporcuların önemli bir problemi olmaması ve pelotona yetiştirilmesinin ardından gerçek start biraz gecikmeli olarak başladı.

Öte yandan, son 25 kilometreye girilirken bir kaza daha meydana geldi. Bu kazaya Rally, Sapura ve Delko takımından sporcular dahil oldu.

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Konya-Konya etabını Mark Cavendish kazandı
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