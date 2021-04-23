Taha Akgül: Cumhuriyet tarihindeki rekorları kırdık

BENİM İÇİN PROVA OLDU

"Olimpiyatlar geçen yıl yapılsa sol omzumdaki sakatlık nedeniyle kaçıracaktım. Pandemi nedeniyle olimpiyatlar ertelendi ama ben çalışmayı hiç bırakmadım. Bunun da karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda gördüm. İlk turnuvam Avrupa Şampiyonası'ydı. Riskliydi ama önemli rakiplerle karşılaştım. Olimpiyatlarda karşılaşacağım bazı rakiplerle de burada prova yapmış oldum."

CUMHURBAŞKANIMIZ OLİMPİYAT ALTINI İSTEDİ

Taha Akgül, altın madalyayı kazanmasının ardından ilk arayan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtip şunları söyledi: "Kendisi güreşi ve güreşçileri çok seviyor. Bizlerin durumuyla bire bir ilgileniyor. Pandemi nedeniyle kendisiyle uzun süredir görüşmemiştik. Sesini duymak motivasyon oluyor. 'Ben demek ki ülkem için büyük iş yaptım' diyorsunuz. Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğini söyledi."