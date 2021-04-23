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Giriş Tarihi: 23.4.2021 09:23

: Cumhuriyet tarihindeki rekorları kırdık

Taha Akgül: Cumhuriyet tarihindeki rekorları kırdık

8. Avrupa Şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartan milli güreşçimiz mutluluktan uyuyamadığını söyledi. Taha, "Her şampiyonluğun ayrı hikâyesi var. Bir sporcu kaybettiğinde kaybetmiş oluyor ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Diğer sporcuların hedefi biziz" dedi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül, madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Polonya'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 125 kiloda Rus Sergei Kozyrev'i yenerek 8. kez Avrupa Şampiyonu olan 31 yaşındaki sporcu, sevinçten uyuyamadığını söyledi. Taha, "8. kez Avrupa Şampiyonu oluyoruz ama hepsinin ayrı hikâyesi var. Bir sporcu kaybettiğinde kaybetmiş oluyor ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Hem Rıza (Kayaalp) hem ben o grekoromen ben serbestte çıtayı yükselttik. Artık sporcuların hedefinde biz varız. Bizim başarılarımız cumhuriyet tarihindeki rekorlar. 50 sene sonra tarih kitapları açıldığında güreş tarihinde 8 ve üstü şampiyon olan bir ya da iki sporcu var. Dünya literatüründe takdir görüyoruz. Hayranlıkla bakıyorlar. 8. kez de olsa ilk Avrupa Şampiyonluğummuş gibi heyecan yaşıyorum" diye konuştu.

BENİM İÇİN PROVA OLDU

"Olimpiyatlar geçen yıl yapılsa sol omzumdaki sakatlık nedeniyle kaçıracaktım. Pandemi nedeniyle olimpiyatlar ertelendi ama ben çalışmayı hiç bırakmadım. Bunun da karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda gördüm. İlk turnuvam Avrupa Şampiyonası'ydı. Riskliydi ama önemli rakiplerle karşılaştım. Olimpiyatlarda karşılaşacağım bazı rakiplerle de burada prova yapmış oldum."

CUMHURBAŞKANIMIZ OLİMPİYAT ALTINI İSTEDİ

Taha Akgül, altın madalyayı kazanmasının ardından ilk arayan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtip şunları söyledi: "Kendisi güreşi ve güreşçileri çok seviyor. Bizlerin durumuyla bire bir ilgileniyor. Pandemi nedeniyle kendisiyle uzun süredir görüşmemiştik. Sesini duymak motivasyon oluyor. 'Ben demek ki ülkem için büyük iş yaptım' diyorsunuz. Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğini söyledi."

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Taha Akgül: Cumhuriyet tarihindeki rekorları kırdık
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