Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 61 yıllık gurur! Olimpiyat madalyasına 9 santim var
Giriş Tarihi: 8.5.2021 14:26

61 yıllık gurur! Olimpiyat madalyasına 9 santim var

İLHAN DEMİRCİOĞLU
61 yıllık gurur! Olimpiyat madalyasına 9 santim var

Samsunlu 22 yaşındaki uzun atlama sporcusu , 23 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Paralimpik Oyunlar dalında ülkemizi temsil edecek. 3 kez Avrupa 3 kez de Dünya Şampiyonu olan Esra’nın yeni hedefi Türkiye tarihinde olmayan bir ilki başarıp Olimpiyat şampiyonu olmak.

Samsunlu 22 yaşındaki uzun atlama sporcusu Esra Bayrak, 23 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Paralimpik Oyunlar dalında ülkemizi temsil edecek. 3 kez Avrupa 3 kez de Dünya Şampiyonu olan Esra'nın yeni hedefi Türkiye tarihinde olmayan bir ilki başarıp Olimpiyat şampiyonu olmak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan 22 yaşındaki paralimpik sporcu Esra Bayrak, ilçeden çıkan ve en son 61 yıl önce 1961 yılında 62 kiloda güreşip Roma'da altın madalya kazanan efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı'dan sonra olimpiyatlara çağrılan ikinci isim oldu. Bugüne kadar 3 Avrupa 3 tane de Dünya Şampiyonluğu kazanan Esra Bayrak en son bu yıl Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 metre 49 santimlik derecesi ile altın madalya kazandı.

Esra Bayrak'ın antrenörü Aytunç Göz, Esra'nın bugüne kadar 14 tane Türkiye rekoru kırdığını çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi. Aytunç Göz, " Esra çok özel bir sporcu. Esra en son bu sene Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 metre 49 santimlik derece yaptı. Bu derecesini 9santim artırırsa Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirip ilk madalyamızı getirebilir. Bu ışık görünüyor" dedi.

Bugüne kadar paralimpik oyunlarda atletizm alanında ülkemizin hiçbir madalyası olmadığını belirten Esra bir ilki başarmak istediğini söyledi. Esra Bayrak, " Olimpiyatlara hazırlanmak için Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu kazandım ama kaydımı dondurdum. Tokyo'da mutlaka madalya almak istiyorum. Hem ilçemizden olimpiyatlara giden 61 yıl sonra bir ilk olmanın gururunu yaşarken tarihimizde ilk kez madalya kazanan bir sporcu olmayı istiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok Muslera sözleri! "Galatasaray için felaket olur"
Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor ve saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
Son dakika: Burak Yılmaz Lille ile şampiyonluğa koşuyor! Tek rakibi Cristiano Ronaldo...
Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir!
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! “Fatih Terim ve Sergen Yalçın…”
Son dakika: Thodex vurgununda İtalya detayı! Faruk Fatih Özer'e kim yardım ediyor ?
Son dakika: DSÖ'den Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı
SON DAKİKA: Günlük koronavirüs tablosu 7 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları
Oyuncu Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye tehdit ve hakaret! 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
61 yıllık gurur! Olimpiyat madalyasına 9 santim var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA