61 yıllık gurur! Olimpiyat madalyasına 9 santim var

Samsunlu 22 yaşındaki uzun atlama sporcusu Esra Bayrak, 23 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Paralimpik Oyunlar dalında ülkemizi temsil edecek. 3 kez Avrupa 3 kez de Dünya Şampiyonu olan Esra'nın yeni hedefi Türkiye tarihinde olmayan bir ilki başarıp Olimpiyat şampiyonu olmak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan 22 yaşındaki paralimpik sporcu Esra Bayrak, ilçeden çıkan ve en son 61 yıl önce 1961 yılında 62 kiloda güreşip Roma'da altın madalya kazanan efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı'dan sonra olimpiyatlara çağrılan ikinci isim oldu. Bugüne kadar 3 Avrupa 3 tane de Dünya Şampiyonluğu kazanan Esra Bayrak en son bu yıl Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 metre 49 santimlik derecesi ile altın madalya kazandı.

Esra Bayrak'ın antrenörü Aytunç Göz, Esra'nın bugüne kadar 14 tane Türkiye rekoru kırdığını çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi. Aytunç Göz, " Esra çok özel bir sporcu. Esra en son bu sene Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 metre 49 santimlik derece yaptı. Bu derecesini 9santim artırırsa Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirip ilk madalyamızı getirebilir. Bu ışık görünüyor" dedi.

Bugüne kadar paralimpik oyunlarda atletizm alanında ülkemizin hiçbir madalyası olmadığını belirten Esra bir ilki başarmak istediğini söyledi. Esra Bayrak, " Olimpiyatlara hazırlanmak için Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu kazandım ama kaydımı dondurdum. Tokyo'da mutlaka madalya almak istiyorum. Hem ilçemizden olimpiyatlara giden 61 yıl sonra bir ilk olmanın gururunu yaşarken tarihimizde ilk kez madalya kazanan bir sporcu olmayı istiyorum" diye konuştu.