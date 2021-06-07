Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'te mutlu sona yakın! Ön anlaşma evrakları gönderildi
Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:24 Son Güncelleme: 7.6.2021 18:13

Son dakika: 'te mutlu sona yakın! Ön anlaşma evrakları gönderildi

Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'te mutlu sona yakın! Ön anlaşma evrakları gönderildi

Son dakika haberi... 'a 'ten müjde geldi! Sabah Gazetesi Trabzonspror muhabiri 'in aktardığı bilgiye göre Trabzonspor, maddi konularda anlaşmaya vardığı Slovak yıldız Marek Hamsik'e menajerler vasıtasıyla ön sözleşme evraklarını gönderdi.

Son dakika... , bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 'te mutlu sona yakın. Bordo-mavililer, maddi konularda anlaşmaya vardığı deneyimli yıldıza, yetkilendirilen menajerler aracılığıyla ön sözleşme evraklarını yolladı.

Bruno Perez ve Gervinho'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Marek Hamsik'te de mutlu sona ulaşmaya yakın.

Bordo-mavili takım, Perez ve Gervinho transferlerinde olduğu gibi yine oyuncuyla anlaşma sağladı ve yetkilendirilmiş menajerlere ön anlaşma evraklarını gönderdi.

A Spor canlı yayınında transfere dair konuşan , "Şu an itibarıyla bu transferle ilgili her şey olumlu. Anlaşma konusunda son aşamaya gelindi. Marek Hamsik, Abdullah Avcı'nın da çok istediği bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti.

Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi!
LGS 2021 soruları ve cevapları yayınlandı! MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı SABAH'ta!
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Son dakika haberleri: Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Erkene alındı
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yine karşı karşıya! Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra...
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı
Son dakika haberi: Bu mesleklere geçene destek verilecek!
Son dakika haberi: Fenomen Başak Ermiş'e psikopat sevgiliden tayt dayağı: Ölmek istemiyorum!
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Seneler sonra yeniden sürpriz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'te mutlu sona yakın! Ön anlaşma evrakları gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA