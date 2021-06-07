Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'te mutlu sona yakın! Ön anlaşma evrakları gönderildi

Son dakika... Trabzonspor, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Marek Hamsik'te mutlu sona yakın. Bordo-mavililer, maddi konularda anlaşmaya vardığı deneyimli yıldıza, yetkilendirilen menajerler aracılığıyla ön sözleşme evraklarını yolladı.
Bruno Perez ve Gervinho'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Marek Hamsik'te de mutlu sona ulaşmaya yakın.
Bordo-mavili takım, Perez ve Gervinho transferlerinde olduğu gibi yine oyuncuyla anlaşma sağladı ve yetkilendirilmiş menajerlere ön anlaşma evraklarını gönderdi.
A Spor canlı yayınında transfere dair konuşan Yunus Emre Sel, "Şu an itibarıyla bu transferle ilgili her şey olumlu. Anlaşma konusunda son aşamaya gelindi. Marek Hamsik, Abdullah Avcı'nın da çok istediği bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti.
Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi.