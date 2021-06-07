Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'te mutlu sona yakın! Ön anlaşma evrakları gönderildi

Bruno Perez ve Gervinho'yu kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Marek Hamsik'te de mutlu sona ulaşmaya yakın.

Bordo-mavili takım, Perez ve Gervinho transferlerinde olduğu gibi yine oyuncuyla anlaşma sağladı ve yetkilendirilmiş menajerlere ön anlaşma evraklarını gönderdi.