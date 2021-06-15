Haber hattı

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Giriş Tarihi: 15.6.2021

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Türk Telekom'un gururu
Spor Kulübü tekvandocuları , ve Ömer Faruk Dayıoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 3. Multi Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. 33 branş ve 39 ilde yaklaşık 6 bin amatör sporcuyu destekleyen de 3 altın madalyayla organizasyonun en başarılı kulübü oldu.

Kasımpaşa'nın yeni SPONSORU PUMA
YAKIN zamanda Türkiye'de spor ve özellikle futbol alanında yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettiren Puma, yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Fenerbahçe'nin forma sponsorluğunu üstlenen Puma, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile de forma sponsorluğu için 2 yıllığına el sıkıştı. Bu sezon 100. yılını kutlayacak olan lacivert-beyazlılar, sahada Puma ürünleriyle ter dökecek. Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, "Tüm taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun" derken, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, "Bu anlaşmayla Puma'nın Türk futboluna gösterdiği değeri daha üst seviyelere çıkarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Klişeleri yıkan organizasyon
COPA America'nın açılış maçında Brezilya, Kovid-19 vakaları ile sarsılan Venezuela'yı 3-0 yendi. Kolombiya'nın Ekvador'u 1-0 yendiği maçta ise atılan gol, değişik bir frikik organizasyonundan gelirken, büyük ilgi gördü. Serbest vuruşta Cardona topu kaleye göndermek yerine biraz ileride sağda duran Cuadrado ile 3 pas yaptı ve ceza alan-ı na koştu. Cuadrado topu ceza alanında bekleyen Borja'ya kesti, bu oyuncu da kafa ile Cardona'ya indirdi. Cardona da topu kalecinin sağından ağlara yolladı.

3x3 basketbol heyecanı
SOKAK kültürü ile basketbolu birleştirmek amacıyla düzenlenen "Red Bull Half Court 3x3" basketbol turnuvasının Türkiye ilk eleme turu Bursa'da gerçekleştirildi. Üçer kişilik takımların katıldığı turnuvada İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları Türkiye finaline yükseldi. Organizasyonun finalinde karşılaşmaların oynanacağı sahanın tasarımı için yarışma yapılacak. Basketbolseverler, 27 Haziran'a kadar "RedBull.com/sahasenin" adresinden yaptıkları zemin tasarımlarıyla başvuruda bulunabilecek.

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