Rafael Nadal'dan Wimbledon ve Tokyo kararı!

Orta ve uzun vadeli hedeflere odaklandığını kaydeden 35 yaşındaki tenisçi, "Roland Garros ve Wimbledon arasında sadece iki hafta var. Zorlu toprak kort sürecinden sonra bu kısa sürede bedenimi yeniden hazır hale getirmek kolay değil. Üst düzey turnuvalarda mücadele etmeyi sürdürmek için kariyerimin bu döneminde bedenimi zorlayacak yoğunluklardan uzak durmam gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrübeli raket, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek. Tokyo Olimpiyat Oyunları ise 23 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.