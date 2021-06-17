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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:32 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:32

'dan Wimbledon ve kararı!

AA
Rafael Nadal'dan Wimbledon ve Tokyo kararı!

Dünyanın en iyi raketlerinden biri olan 'dan Wimbledon ve ile ilgili flaş bir karar geldi. İspanyol tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 2 dev organizasyonda yer almayacağını ifade etti.

Tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol tenisçi , bu yıl düzenlenecek ve 'na katılmayacağını açıkladı.

Nadal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yılki Wimbledon ve Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı aldım. Kolay bir karar değildi ama bedenimi dinleyip takımımla konuştuktan sonra doğru kararın bu olduğunu anladım. Amacım en üst seviyede savaşmayı sürdürerek kariyerimi uzatmak ve beni mutlu eden şeyi yapmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Orta ve uzun vadeli hedeflere odaklandığını kaydeden 35 yaşındaki tenisçi, " ve Wimbledon arasında sadece iki hafta var. Zorlu toprak kort sürecinden sonra bu kısa sürede bedenimi yeniden hazır hale getirmek kolay değil. Üst düzey turnuvalarda mücadele etmeyi sürdürmek için kariyerimin bu döneminde bedenimi zorlayacak yoğunluklardan uzak durmam gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrübeli raket, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek. Tokyo Olimpiyat Oyunları ise 23 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Rafael Nadal'dan Wimbledon ve Tokyo kararı!
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