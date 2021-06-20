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Giriş Tarihi: 20.6.2021 23:07 Son Güncelleme: 20.6.2021 23:31

Filenin Efeleri Avrupa'da tarih yazdı! Üst üste ikinci kez şampiyon...

AA
Filenin Efeleri Avrupa'da tarih yazdı! Üst üste ikinci kez şampiyon...

, Belçika'da düzenlenen 2021 finalinde 'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

2021 finalinde 'yı 3-1 mağlup eden Türkiye , üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SALON: SC Lange Munte

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

UKRAYNA: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)

SETLER: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

SÜRE: 114 dakika (22', 32', 27', 33')

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Filenin Efeleri Avrupa'da tarih yazdı! Üst üste ikinci kez şampiyon...
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