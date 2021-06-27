En büyük koşuda zafer Burgas’ın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu’nun 95.’sini Sanem Kahraman’ın sahibi olduğu Burgas isimli safkan, jokey Ahmet Çelik ile 7. defa kazandı
TÜRK yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 95. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan, 1'i dişi, 21 erkek 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu, SanemKahraman'ın sahibi olduğu Burgas (2.27.37)jokey Ahmet Çelik ile kazandı. Keyifli bir mücadeleye sahne olan koşuda Real Runner 2.27.53 ile 2'nci, Megaloman da 2.27.54 ile 3. oldu. At sahibi Sanem Kahraman, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.
Sahibine tam 3 milyon
737 BİN TL KAZANDIRDI
GAZI Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. Koşuyu kazanan "Burgas" adlı safkanın sahibi Sanem Kahraman, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primiyle toplamda 3 milyon 737 bin850 TL ikramiye elde etti. Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibi 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin ve beşincinin sahibi de 105 bin TL kazandı.