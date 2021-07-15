Olimpiyatlarda tarihi karar

Tokyo'da sporcularmadalyalarınıkendileri takacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz yapılacağının açıklanmasının ardından tarihi bir karar daha alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle madalya törenlerinde sıkı önlemler alınacağını söyledi. Buna göre, finallerde ilk 3'e giren sporcuların madalyalarını görevliler, boyunlarına takmayacak. Bir kutuiçinde takdim edilecek madalyaları sporcular,kendileri alıp boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerinise dezenfekte edilmiş maske veeldivenli olması zorunlu hale getirildi. Sporcular törenlere de maskeyle çıkacak. Başkan Bach, alınan sıkı tedbirler sayesinde organizasyonda hiçbir sağlık sorunu yaşanmayacağına inandığını da vurguladı.