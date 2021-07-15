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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Olimpiyatlarda tarihi karar

Olimpiyatlarda tarihi karar
Tokyo'da sporcular madalyalarını kendileri takacak
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz yapılacağının açıklanmasının ardından tarihi bir karar daha alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle madalya törenlerinde sıkı önlemler alınacağını söyledi. Buna göre, finallerde ilk 3'e giren sporcuların madalyalarını görevliler, boyunlarına takmayacak. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendileri alıp boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldivenli olması zorunlu hale getirildi. Sporcular törenlere de maskeyle çıkacak. Başkan Bach, alınan sıkı tedbirler sayesinde organizasyonda hiçbir sağlık sorunu yaşanmayacağına inandığını da vurguladı.

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Olimpiyatlarda tarihi karar
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