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Giriş Tarihi: 24.7.2021 01:20

Şevval Çayır Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

AA
Şevval Çayır Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval Çayır, bronz madalya kazandı.

Kızlar 46 kiloda mücadele eden Şevval Çayır, bronz madalya müsabakasında Rumen Nicoleta Cristina Bajan'ı yenerek dünya üçüncüsü oldu.

53 kiloda güreşen Tuba Demir ise üçüncülük müsabakasında Hint Antim Antim'e yenildi.

Türkiye, böylece kızlarda 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazanırken, genel klasmanda 111 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, 57 kilo finalinde İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Selvi, yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Sevim Akbaş ise 49 kiloda bronz madalya almıştı.

SERVET ANGI FİNALDE

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları başladı.

Türkiye'yi grekoromen stil 48 kiloda temsil eden Servet Angı, adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi, ilk turda Belaruslu Dzmitry Darahi, çeyrek finalde Azerbaycanlı Faraim Mustafayev, yarı finalde de ABD'li Otto Elliot Black'i yenerek finale yükseldi.

Servet, yarın finalde Gürcü luka Javakhadze ile altın madalya mücadelesi verecek.

65 kilo yarı finalinde Gürcü Anri Putkaradze'ye mağlup olan Nihat Kara ise bronz madalya maçına çıkacak.

Berati İnanç (55 kilo) ve Mert Çelik (80 kilo) de bronz madalya müsabakası yapma hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.

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Şevval Çayır Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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