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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:44

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. oldu

AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabındaki ilk yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun beşinci etabının ilk yarışı, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde yapıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden ve yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, olumsuz pist koşulları nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulan mücadelede üçüncü oldu.

Büyük Britanyalı pilotlardan Jonathan Rea birinciliği, Scott Redding ikinciliği elde etti. Şampiyonada beşinci ayağın ikinci yarışı yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. oldu
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