Son dakika... Eda Erdem'in kaptanlığında muhteşem bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, Çin karşısında altın madalyanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi. Tokyo 2020'de Çin karşısında ilk seti 25-21 önde kapatan milli takımımız ikinci sette farkı daha da açtı. Ebrar Karakurt adeta tek başına Çin'i yıktı!
EBRAR KARAKURT TOKYO 2020'YE DAMGA VURDU!
Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, hırsıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Her aldığı sayı sonrasında büyük sevinç yaşayan Ebrar'ın yanı sıra kaptan Eda Erdem ve Hande Baladın da üst düzey bir performans ortaya koydular. Ebrar, Çin karşısında 18 sayıyla oynadı.
SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONU KARŞISINDA MUHTEŞEM OYNADILAR!
Filenin Sultanları son Olimpiyat şampiyonu Çin karşısında ikinci seti de 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Milli takımımız son sette de Çin'i 25-14 mağlup ederek karşılaşmayı kazandı.Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik | Video
1. SET SONUCU: 25-21
2. SET SONUCU: 25-14
3. SET SONUCU: 25-14
Filenin Sultanları, sonraki maçta Salı günü İtalya ile karşılaşacak.
28 TEMMUZ - İTALYA - 10:25
30 TEMMUZ - ABD - 15:45
1 AĞUSTOS - ARJANTİN - 08:20
3 AĞUSTOS - RUSYA - 08:20
Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.
Maçın yıldızı Ebrar Karakurt: Bu kadar kolay geçmesini beklemiyorduk. Temiz oynadık. Çok mutluyuz umarım bu şekilde devam ederiz.
KAPTAN EDA ERDEM: TÜRKİYE BİZİMLE BERABER!
'Yaptığımız şey çok güzel. Çin son Olimpiyat şampiyonu. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Enerjimiz iyiydi. Çok iyi voleybol oynadık. Biz voleybol oynamayı çok seviyoruz, bu bizim hayatımız. Burada aile ortamı var. Neler başarmak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Bize güvenen bir ülke var.'
GUİDETTİ: BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ!
'Takımım müthiş maçlar oynayacak bir yapıya sahip. Savunmada ve hücumda elimizden geleni yaptık. Olimpiyatlara böyle başlamak çok önemli. Böyle devam etmek istiyoruz.'