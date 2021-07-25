KAPTAN EDA ERDEM: TÜRKİYE BİZİMLE BERABER!

'Yaptığımız şey çok güzel. Çin son Olimpiyat şampiyonu. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Enerjimiz iyiydi. Çok iyi voleybol oynadık. Biz voleybol oynamayı çok seviyoruz, bu bizim hayatımız. Burada aile ortamı var. Neler başarmak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Bize güvenen bir ülke var.'

GUİDETTİ: BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ!

'Takımım müthiş maçlar oynayacak bir yapıya sahip. Savunmada ve hücumda elimizden geleni yaptık. Olimpiyatlara böyle başlamak çok önemli. Böyle devam etmek istiyoruz.'