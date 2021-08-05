Mete Gazoz, Paralimpik Olimpiyatları’na katılacak okçularla buluştu

BİLAL ERDOĞAN: İNŞALLAH ALTIN MADALYA FELAKETLERİN BİTECEĞİNİN MÜJDESİDİR



Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Mete Gazoz'la ilgili şunları söyledi:

"Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum. Ailesiyle beraber tutkuyla okçuluğa kendini adaması başarıyı getirdi. İnşallah bu altın madalya ülkemizdeki felaketlerin sonunun geleceğinin müjdesidir. Okçuluktaki bu ruh diğer spor branşlarına da örnek olmalı. Futbol başta olmak üzere çok büyük didişmelerin bu sporlarda başarıyı engellediğini görüyoruz."