Mete Gazoz, Paralimpik Olimpiyatları’na katılacak okçularla buluştu

Mete Gazoz, "Annem ve babam her zaman arkamda durdurlar. Şampiyon olunca herkes arkanızda ama önemli olan başarısız olunca kimlerin yanınızda olduğu. Hiçbir zaman desteklerini benden esirgemediler. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Altın madalya bir son değil, başlangıç" şeklinde konuştu.
BİLAL ERDOĞAN: İNŞALLAH ALTIN MADALYA FELAKETLERİN BİTECEĞİNİN MÜJDESİDİR
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Mete Gazoz'la ilgili şunları söyledi:
"Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum. Ailesiyle beraber tutkuyla okçuluğa kendini adaması başarıyı getirdi. İnşallah bu altın madalya ülkemizdeki felaketlerin sonunun geleceğinin müjdesidir. Okçuluktaki bu ruh diğer spor branşlarına da örnek olmalı. Futbol başta olmak üzere çok büyük didişmelerin bu sporlarda başarıyı engellediğini görüyoruz."
"AFET BÖLGESİNDE DİNLENİRKEN METE GAZOZ'UN MAÇINI İZLEYENLER OLDU"
Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz da "Oğlumla gurur duyuyorum. Hepimizi gururlandırdı. Şu zor günlerde telefonlar susmadı. Afet bölgesinde dinlenirken Mete'nin maçını izleyenler oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Allah herkese ülkesini en güzel şekilde temsil eden bir evlat versin" ifadelerini kullandı.