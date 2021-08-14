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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:30

Alanya'nın hedefi Efeler Ligi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’nın hedefi Efeler Ligi

Alanya Belediyespor 1.Lig Erkekler Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2021-2022 Sezonunda A Grubunda mücadele edecek olan Kırmızı-Beyazlı ekip, antremanlara başladı.

Geçen yıl şampiyonluğu Play-Off maçlarında kaybeden Alanya Belediyespor Voleybol takımı, sabah fitness, akşam top antremanı olmak üzere günde 2 antremanla sıkı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor.

Alanya Belediyespor 1.Lig Erkekler Voleybol Takımı ilk yarıya, 9 Ekim'de kendi evinde Saint Josef maçı ile sezona başlayacak

ERKEN: "SEZONA SIKI HAZIRLANIYORUZ"

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, geçen yıl 1.Lig Erkekler Voleybol müsabakalarında sezon boyunca çok başarılı maçlara imza attığını ancak şampiyonluğu Play Off maçlarında kaybettiğini belirterek "Bu sezon hedefimiz Efeler Ligi. Antremanlarımıza çok sıkı bir şekilde çalışmaya başladık. yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim." dedi.

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Alanya'nın hedefi Efeler Ligi
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