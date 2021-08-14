Alanya’nın hedefi Efeler Ligi

Geçen yıl şampiyonluğu Play-Off maçlarında kaybeden Alanya Belediyespor Voleybol takımı, sabah fitness, akşam top antremanı olmak üzere günde 2 antremanla sıkı bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor.

Alanya Belediyespor 1.Lig Erkekler Voleybol Takımı ilk yarıya, 9 Ekim'de kendi evinde Saint Josef maçı ile sezona başlayacak

ERKEN: "SEZONA SIKI HAZIRLANIYORUZ"



Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, geçen yıl 1.Lig Erkekler Voleybol müsabakalarında sezon boyunca çok başarılı maçlara imza attığını ancak şampiyonluğu Play Off maçlarında kaybettiğini belirterek "Bu sezon hedefimiz Efeler Ligi. Antremanlarımıza çok sıkı bir şekilde çalışmaya başladık. yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim." dedi.