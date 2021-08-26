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Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:11 Son Güncelleme: 26.8.2021 13:11

Milliler Tokyo'da galibiyetle başladı

AA
Milliler Tokyo’da galibiyetle başladı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu ilk maçında Türkiye, Güney Kore'yi 80-70 yendi. Türkiye'nin galibiyetle başladığı grupta Güney Kore ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu ilk maçında Türkiye ilk maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren milliler, devre arasına 38-33 üstün gitti. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu da 57-48 önde geçtiği karşılaşmayı 80-70 kazandı.

Özgür Gürbulak, 25 sayıyla milli takımın en skoreri oldu. Cho Seung-hyun'un 26 sayısı, Güney Kore'nin mağlubiyetini engelleyemedi.

Türkiye'nin galibiyetle başladığı grupta Güney Kore ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kanada ile mücadele edecek.

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Milliler Tokyo'da galibiyetle başladı
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