2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan milli okçularımız A Spor’a konuştu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz ile erkekler makaralı yay W1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Nihat Türkmenoğlu ile bronz madalyanın sahibi olan Bahattin Hekimoğlu, A Spor'a konuştu.
İşte milli sporcularımızın yaptığı açıklamalar...
BÜLENT KORKMAZ: HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Çok çalıştık. Pandemi döneminde evlerimizde de kamplarımızda da çalıştık. Bakanlığımız, federasyonumuz, hocalarımız herkes elinden geleni yaptı. Herkesin çok emeği var bu işte. Olabildiğince hazırdık. Madalyamızı aldık, mutluyuz, gururluyuz. Bu güzel günlerde bu madalyanın gelmesi bizi çok mutlu etti. Sayın Spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizi hiç yanlış bırakmadı. Hep arkamızdalardı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.
ÖZNUR CÜRE: BU MADALYALAR DESTEKLER SAYESİNDE GELDİ
Bir ilki başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Pandemi süreci çok uzun bir süreç oldu bizim için ama yine de yıkılmadık. Evde, kampta olabildiğince çalışmaya devam ettik. Spor bakanımıza ne desek az. Bu kadar mı içten, bu kadar mı samimi olur. Buradan çok teşekkür ederim. Kulübüm Okçular Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Bu süreçte o kadar çok yanımızda oldular ki. Eğer bu madalyalar boynumuzdaysa herkesin sayesinde, Türk okçuluğunun sayesinde.
NİHAT TÜRKMENOĞLU: 2024'TE ALTIN İÇİN SAVAŞACAĞIM
Çok iyi hazırlandık. Ertelenen süreçte çok sıkı çalıştık. Yeri geldi evlerimizde çalıştık aylarca. Yeri geldi kamplarımızda çalıştıl. Asosyal yaşadık resmen. Çünkü kendimizi korumak zorundaydık. Buraya hazır geldik ve yarıştık. Burada 661 puanla rekor kırdım. Elemelerde de finale kadar çıktım. Yarı finalde Bahattin ile eşleştim. Ben finale çıktım. Finalde madalyam garanti olduğu için rahattım. Çok iyi maç çıkardım ama 1 puanla altın madalyayı kaçırdım. Altın olsaydı daha güzel olurdu ama keşke demeyeceğim. 2024'te altın için savaşacağımın sözünü veriyorum.
BAHATTİN HEKİMOĞLU: MUTLU VE GURURLUYUM
İlk paralimpik oyunlara katılımımdı. İlk kez gelip elim boş dönmediğim için çok mutluyum. Çok şükür ki 30 Ağustos gibi çok anlamlı bir günde aldık bu madalyaları. Aileme, kulübüm Okçular Vakfı'na ve sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel duygu dolu anlar yaşadık kendisiyle. Çok mutlu ve gururluyum.