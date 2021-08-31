ÖSYM bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bunun üzerine ikinci tercihleri bekleyen milyonlarca üniversite adayı "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, üniversite 2. Ve 3. Tercihler ne zaman yapılır?" diye araştırıyor. Üniversite ek yerleştirme tarihi adayların gündeminde yer alırken, ÖSYM'nin son açıklamaları takip ediliyor. YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte konuya dair son durum!
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, KİMLER EK TERCİH YAPACAK?
TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Bunun üzerine, boş kontenjanların açıklanması ile YKS puanı 140 olan adaylar için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.
YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ancak YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ek tercih tarihi duyurulduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
YKS EK TERCİH TARİHİ
YKS genel yerleştirme sonucunda boş kalan kotnenjanların doldurulması için bu seneye özel olarak ikinci ek yerleştirme uygulanacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte TYT'de taban 140, AYT/YDT'te ise 170 olarak belirlendi. Buna göre TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık önlisans programlarını, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
İkinci tercih sürecine ilişkin ÖSYM tarih verdiğinde sabah.com.tr'de yer alacak.