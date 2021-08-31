ÖSYM bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bunun üzerine ikinci tercihleri bekleyen milyonlarca üniversite adayı "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, üniversite 2. Ve 3. Tercihler ne zaman yapılır?" diye araştırıyor. Üniversite ek yerleştirme tarihi adayların gündeminde yer alırken, ÖSYM'nin son açıklamaları takip ediliyor. YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte konuya dair son durum!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, KİMLER EK TERCİH YAPACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar tercih işlemlerini tamamladı ve ilk yerleştirme işlemleri gerçekleşti. Bunun üzerine, boş kontenjanların açıklanması ile YKS puanı 140 olan adaylar için tercih süreci başlayacak. İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar, 140 ve üzeri puan alan adayların ek tercih yapmasıyla doldurulacak.