Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları gündeme geliyor. 2021 KPSS sonuç ekranı aktif mi, ne zaman aktif olur gibi sorular da merak edilenlerin arasında yer alıyor. İşte KPSS sonuç tarihi.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları Ağustos ayında gerçekleştirildi. Sınavın sonuçları ÖSYM sınav takviminde belirtildiği üzere 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Memur adayları sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, adaylar KPSS sonuçlarının belirtilen tarihten erken açıklanma ihtimalini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavların bazıları belirtilen tarihten erken açıklandı. ÖSYM bu konuda bir açıklama yapmadı fakat sınav değerlendirme sürecinin erken bitmesi halinde 2021 KPSS de 16 Eylül'den önce açıklanabilir. KPSS sonuç ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.
2021 KPSS SINAV SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
KPSS sınav puanının geçerlilik süresi 2, ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınav puanı geçerlilik süresi 1 yıldır. Öğretmen adayları, bu yıl düzenlenen sınavdan elde ettiği puanı 1 yıl kullanabilecek.