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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Hakan Cira finalde

Hakan Cira finalde

Erkekler 400 metre T13 kategorisinde serisinde 4, genel sıralamada ise 8. olan milli sporcu, 50.23’lük zamanlamasıyla en hızlılar kontenjanından finale çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız madalya ile ülkemize büyük gurur yaşatırken, erkekler atletizm 400 metre T13 kategorisinde de milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında sporcumuz, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde koştu. Cira, 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti. İki seri sonunda doğrudan finale kalan 6 sporcu arasına giremeyen Hakan, en hızlılar kontenjanından finale adını yazdırdı.

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Hakan Cira finalde
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