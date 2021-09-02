Hakan Cira finalde

Erkekler 400 metre T13 kategorisinde serisinde 4, genel sıralamada ise 8. olan milli sporcu, 50.23’lük zamanlamasıyla en hızlılar kontenjanından finale çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız madalya ile ülkemize büyük gurur yaşatırken, erkekler atletizm 400 metre T13 kategorisinde de milli sporcuHakan Cira, finale yükseldi. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında sporcumuz, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde koştu. Cira, 50.23 saniyeyle serisinde4'üncü, genel sıralamada 8'inciliğielde etti. İki seri sonunda doğrudan finale kalan 6 sporcu arasına giremeyen Hakan, en hızlılar kontenjanından finale adını yazdırdı.