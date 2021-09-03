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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:04 Son Güncelleme: 3.9.2021 09:04

Delta virüsü nedir, belirtileri neler, kaç günde iyileşir? Delta virüsü ve Delta Plus varyantı nasıl anlaşılır?

Delta virüsü nedir, belirtileri neler, kaç günde iyileşir? Delta virüsü ve Delta Plus varyantı nasıl anlaşılır?

Pek çok ülkede vaka sayılarını artışa geçiren Delta virüsü, Covid-19’la ilgili araştırmaların başında geliyor. Koronavirüsün en yaygın ve tehlikeli kabul edilen varyantlarından olan bu virüs; Delta virüsü belirtileri neler, kaç günde iyileşir sorusuyla araştırılıyor. Özellikle baş ağrısı belirtisiyle dikkat çeken ve gençlerde ağır bir soğuk algınlığı gibi ilerleyen Delta virüsü nedir ve Delta Plus varyantı (variant) nasıl anlaşılır? İşte bu mutasyonla ilgili merak edilenler.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları ile büyük ölçüde yol alınırken, her geçen gün varyant sayılarına bir yenisi ekleniyor. Mutasyonlar arasında bilhassa Delta virüsünün belirtileri merak ediliyor. Delta virüsü kaç günde iyileşir, kaç günde bulaşır gibi sorularla incelenen bu mutasyon, Hindistan'dan tüm dünyaya yayılarak kısa süre içinde milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı. Delta Plus varyantı nasıl anlaşılır? İşte bu mutasyonla ilgili son durum.

DELTA VİRÜSÜ MUTASYONU NEDİR?

Delta virüsü ilk kez Hindistan'da görülen ve küresel çapta hızla yayılım gösteren bir Covid-19 mutasyonudur. İngiltere'de ve Avrupa genelinde kısa süre içerisinde vaka sayılarını artıran bu virüs, diğer varyantlardan farklı belirtileriyle dikkat çekmektedir.

CORONA DELTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Ülkemizde de vaka sayılarının artışında etkisi olan Delta virüsü belirtileri arasında ilk sırada baş ağrısı geliyor. Geçmeyen baş ağrısı ile kendini gösteren bu varyant; boğaz ve burun akıntısı gibi belirtilere de sebep oluyor. Ayrıca gençlerde ağır bir soğuk algınlığı gibi seyrediyor ve bu sebeple vakaların tespiti zorlaşıyor.

DELTA PLUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu belirtilere; diğer varyantlarda olduğu gibi öksürük, nefes darlığı ve ateş ve eşlik ediyor. Ayrıca diğer mutasyonlardan farklı olarak tat ve koku kaybı bu varyantta daha az görülüyor. Delta Plus'ın en yaygın 10 belirtisi arasında koku kaybı yer almıyor. Ancak bu varyantta baş, vücut ve kas ağrıları yaygın seyrediyor.

AŞILAR (SINOVAC VE BIONTECH) DELTA VİRÜSÜNE ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Vefik Arıca, aşının Delta varyantına karşı koruduğunu ancak bu varyantın aşının koruyuculuk oranını azalttığını ifade etti. Çalışmalara göre; iki doz Biontech aşısı olduktan sonra Delta virüsüne yakalanan kişilerde aşının koruyuculuk oranı yüzde 93'ten yüzde 88'e düşüyor. Astra Zeneca aşısında ise yüzde 66'dan 60'a düşerek koruyuculuğunu sürdürüyor.

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Delta virüsü nedir, belirtileri neler, kaç günde iyileşir? Delta virüsü ve Delta Plus varyantı nasıl anlaşılır?
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