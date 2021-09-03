Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları ile büyük ölçüde yol alınırken, her geçen gün varyant sayılarına bir yenisi ekleniyor. Mutasyonlar arasında bilhassa Delta virüsünün belirtileri merak ediliyor. Delta virüsü kaç günde iyileşir, kaç günde bulaşır gibi sorularla incelenen bu mutasyon, Hindistan'dan tüm dünyaya yayılarak kısa süre içinde milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı. Delta Plus varyantı nasıl anlaşılır? İşte bu mutasyonla ilgili son durum.

DELTA VİRÜSÜ MUTASYONU NEDİR?

Delta virüsü ilk kez Hindistan'da görülen ve küresel çapta hızla yayılım gösteren bir Covid-19 mutasyonudur. İngiltere'de ve Avrupa genelinde kısa süre içerisinde vaka sayılarını artıran bu virüs, diğer varyantlardan farklı belirtileriyle dikkat çekmektedir.