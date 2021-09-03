Tokyo’da gümüş madalya kazanan Öznur Cüre, SABAH’a konuştu: Okçular Vakfı hayatımı değiştirdi

"2024 PARİS'TE ALTIN ALACAĞIM"

Okçular Vakfı ile tanışmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Öznur, "Bana hep inandılar. Tekerlekli sandalyemi dahi vakıf karşıladı. Yoğun çabalarımın ardından 2019'da Milli Takım'a girdim. Eski bir tekvandocu olarak 13 yaşından beri en büyük hayalim Milli Takım forması giyip bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktı. Türkiye Bedensel Engelli Sporcular Federasyonu da bana çok yardımcı oldu. Şimdi hedefim ise 2024 yılında Fransa'da yapılacak olan oyunlarda altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.