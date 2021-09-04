Türkiye voleybol üçüncülük maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Hollanda maçı ne zaman, şifresiz mi?

Haydi Türkiye! Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan'a 3-1 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya için 3.'lük maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Hollanda voleybol maçı, milyonlar tarafından da canlı olarak izlenecek. Mücadeleyi kazanan takım, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı 3. olarak tamamlayarak bronz madalya kazanacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı bugün oynanacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

İşte, Filenin Sultanları'nın üçüncülük maçı hakkında detaylı bilgiler;