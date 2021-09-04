Türkiye voleybol üçüncülük maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Hollanda maçı ne zaman, şifresiz mi?

Haydi Türkiye! Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan'a 3-1 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya için 3.'lük maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Hollanda voleybol maçı, milyonlar tarafından da canlı olarak izlenecek. Mücadeleyi kazanan takım, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı 3. olarak tamamlayarak bronz madalya kazanacak.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı bugün oynanacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
İşte, Filenin Sultanları'nın üçüncülük maçı hakkında detaylı bilgiler;
Türkiye ile Hollanda arasındaki voleybol üçüncülük maçı bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.
SIRBİSTAN MAÇINDA NELER OLDU?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.
İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1
A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.
Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.