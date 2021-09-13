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Giriş Tarihi: 13.9.2021 17:56 Son Güncelleme: 13.9.2021 17:56

Metin Şahin yönetimi güven tazeledi!

Metin Şahin yönetimi güven tazeledi!

Avrupa Taekwondo Birliği’nin (ETU) seçimli genel kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Taekwondo Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin, asbaşkan olarak yeniden yönetimde yer aldı.

Avrupa Taekwondo Birliği'nin 2025 yılına kadar sürecek yönetimini belirleyecek genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Mevcut başkan Sakis Pragalos ve ekibinin güven tazeleyerek 4 yıllığına yeniden seçildiği genel kurulda yönetim kurulunda iki de Türk isim yer aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Asbaşkan olarak görevini devam ettirirken, Federasyon Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz da yeniden yönetime seçildi.

Başkan Şahin, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada, "Her zaman istikrar başarıyı getirir. Taekwondoda dünyanın en başarılı kıtası haline gelen Avrupa'nın yönetiminde yolumuza devam ediyoruz. Avrupa ve dünya taekwondosunda Türkiye'nin ağırlığı her kademede hissediliyor. Bugün de bunun bir sonucunu gördük. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Metin Şahin yönetimi güven tazeledi!
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