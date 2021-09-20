2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nı İtalya kazandı

İtalya, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı mağlup ederek tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı. Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı.

11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.

İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı. Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.