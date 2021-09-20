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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:35

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı İtalya kazandı

AA
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nı İtalya kazandı

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı. 11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.

İtalya, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı mağlup ederek tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı. Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı.

11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.

İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı. Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.

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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı İtalya kazandı
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