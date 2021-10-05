Haber turu

Kalyon PV Golf Challenge 2021 sona erdi
KALYON Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri'nin Kemer Country'de düzenlediği, Kalyon PV Golf Challange 2021 turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuvada iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden 158 sporcu mücadeleetti. Ladies Gross kategorisinde AyşenErdoğan, Men's Gross kategorisinde Mehmet Kazan birinci oldu. Kazan, ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun elinden aldı.
Denizli'den Kuntz yorumu!
ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın başına getirilen Stefan Kuntz ile ilgili ilginç bir yorum yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hem meslek hayatımdan hem futbolculuk hayatımdan arkadaşımız Şenol Güneş hakkında Fatih Terim geçen hafta son derece açık beyanlarda bulundu. Onun üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Futbol Federasyonu, Türkiye'de milli takımın başına geçecek kalitede bir teknik adam bulamadı" ifadesini kullandı.
'VakıfBank sizin eviniz'
VAKIFBANK Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Voleybol Okulu'nu ziyaret etti. Üstünsalih burada oyunculara "Burada hepiniz, VakıfBank ailesinin kıymetli üyelerisiniz ve VakıfBank Spor Kulübü sizin eviniz. İnanıyorum ki sizler debaşta aileniz olmak üzere antrenörlerinizinemeğini boşa çıkarmayacakTürkiye'yi de, Bosna Hersek'i de,VakıfBank'ı da gururlandıracaksınız" diye seslendi. VakıfBank'ın Saraybosna ile birlikte İstanbul (3), Ankara (2), İzmir ve Bursa'da olmak üzere toplam 8 okulu bulunuyor.
'Suçlusu Şenol Güneş değil'
A Milli Takım'ın dünkü idmanı öncesi milli futbolcular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz soruları yanıtladı. Watford'da forma giyen Ozan, 6-1'lik Hollandamağlubiyetinden dolayıeski teknik direktörleriŞenol Güneş'in suçlanmamasıgerektiğini belirterek, "Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor. Sahada oynayanlarbiziz. Bir sorumlu varsa hep beraber elimizi taşın altına koyacağız" dedi. Sol bek Rıdvan da "Caner Erkin'le Beşiktaş'ta birlikte çalıştım. Onu görünce mutlu oldum. Hoca hangimize şans verirse elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.