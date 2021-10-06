Şampiyon Vakıfbank

Son Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, yeni sezona da kupayla başladı. Sarı-siyahlılar, Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde geçen senenin Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Çekişmeli başlayan maçta Eczacıbaşı'nın servis hatalarınıiyi değerlendirenVakıfBank, ilk seti 25-21kazandı. İkinci sete Eczacıbaşı iyi başladı ancak 25-19'la kazanan, Zehra ve Braga'nın etkili oyunuyla VakıfBank oldu. Guidetti'nin öğrencileri, son bölümde rahat bir oyun sergileyerek seti 25-19, maçı da 3-0 galip tamamladı. VakıfBank böylece SporToto Şampiyonlar Kupası'nı4. kez müzesine götürdü. Mücadelenin 'En Değerli Oyuncusu' VakıfBank'tan Cansu Özbay oldu.