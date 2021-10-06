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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Şampiyon Vakıfbank

Şampiyon Vakıfbank

Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupayı dördüncü kez müzesine götürdü. Mücadelenin ‘En Değerli Oyuncusu’ galibiyetin mimarı Cansu Özbay seçildi

Son Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, yeni sezona da kupayla başladı. Sarı-siyahlılar, Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası mücadelesinde geçen senenin Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Çekişmeli başlayan maçta Eczacıbaşı'nın servis hatalarını iyi değerlendiren VakıfBank, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sete Eczacıbaşı iyi başladı ancak 25-19'la kazanan, Zehra ve Braga'nın etkili oyunuyla VakıfBank oldu. Guidetti'nin öğrencileri, son bölümde rahat bir oyun sergileyerek seti 25-19, maçı da 3-0 galip tamamladı. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Mücadelenin 'En Değerli Oyuncusu' VakıfBank'tan Cansu Özbay oldu.

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