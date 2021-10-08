Şampiyon Ziraat Bankart

Voleybolda Erkekler 2021 Spor TotoŞampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı. Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğaulaşan Ziraat Bankart ile KupaVoley sahibi Spor Toto, Başkent VoleybolSalonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Spor Toto 26-24 alarak 1-0 öne geçti. Ziraat Bankkart, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci sette 25-21'lik skorla eşitliği yakaladı: 1-1. Hücumda Ter Maat ve Atanasov ile etkiliolan kırmızı-beyazlılar, üçüncü seti de 25-22 önde bitirdi: 2-1. Toparlanan Spor Toto, 25-22 ile final setine moralli girdi: 2-2. Final setini 15-12 kazanan ZiraatBankkart, rakibini 3-2 galip yenip kupayımüzesine götürdü. Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.