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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Şampiyon Ziraat Bankart

Zorlu mücadelenin ardından Spor Toto’yu 3-2 yenen Ziraat Bankart, Efeler Ligi’nin ardından Şampiyonlar Kupası’nı da kazanmayı başardı

Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı. Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankart ile Kupa Voley sahibi Spor Toto, Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Spor Toto 26-24 alarak 1-0 öne geçti. Ziraat Bankkart, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci sette 25-21'lik skorla eşitliği yakaladı: 1-1. Hücumda Ter Maat ve Atanasov ile etkili olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü seti de 25-22 önde bitirdi: 2-1. Toparlanan Spor Toto, 25-22 ile final setine moralli girdi: 2-2. Final setini 15-12 kazanan Ziraat Bankkart, rakibini 3-2 galip yenip kupayı müzesine götürdü. Ziraat Bankkart'ta Ter Maat 26, Spor Toto'da ise Sharifi 23 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

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Şampiyon Ziraat Bankart
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