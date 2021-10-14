WBC unvan maçında Las Vegas'ta karşı karşıya gelen Tyson Fury ve Deontay Wilder müthiş bir mücadele ortaya koydu. İki boksörün de birbirini yere düşürdüğü maçta 33 yaşındaki Tyson Fury, Wilder'ı nakavt ederek kemerini korumuştu.
MAÇ SONUNDA GERGİNLİK ARTTI
The Sun'da yer alan bir habere göre, maç öncesi iki boksörün de birbirini ağır ithamlarla suçlamaları nedeniyle gerginlik hat safhadaydı. Cumartesi günü oynanan maçın sonunda ringte yaşanan bir olay ortaya çıktı. Maçın ardından Wilder'a moral vermek amacıyla yanına giden Tyson Fury şoku yaşadı.
WİLDER YANINA GELEN FURY'İ TERSLEDİ
Tyson Fury'nin sportmen davranışına yönelik Deontay Wilder şoke eden bir karşılık verdi. ABD'li boksör Wilder, Fury'i tersledi.
"SANA KARŞI SEVGİM YOK..."
Nakavt olan ve kendi köşesinde oturan Wilder, kendisine doğru gelen Fury'e "Sana karşı sevgim yok…" karşılığı verdi.
FURY: "SENİ ADİL BİR ŞEKİLDE YENDİM..."
Fury bu sözlere karşılık Wilder'a "Sevgiye gerek yok ama saygı olmalı. Bu gece seni adil bir şekilde yendim. Hepsi bu. Sana saygı duyuyorum. Çünkü ben bir sporcuyum." cevabını verdi.
"SANA SAYGI DUYMAK İSTEMİYORUM..."
Bu sözlere karşılık Wilder ise şunları söyledi: "Sana asla saygı duymayacağım. Sana saygı duymak istemiyorum."
"BERBAT BİR SPORCUSUN"
Fury köşesine giderken son olarak Wilder'a şunlar söyledi: "Berbat bir sporcusun. Hiç sportmen değilsin. Adil bir şekilde kaybettin."
"WİLDER'IN BANA KARŞI NEFRETİ VAR"
Fury, Wilder'in menajeri Finkel'e dönerek şunları söyledi: "Beni dinle, hayatım boyunca hiç hile yapmadım. Her zaman adil bir şekilde oynadım. Wilder'in bana karşı bir nefreti var. Bunun nedenini anlayamıyorum."
"YANINA MORAL VERMEK İÇİN GİTTİM"
"Wilder beni hiç sevmiyor. Çünkü onu 3 kere yendim. Ben centilmen bir sporcuyum. Ona moral vermek için yanına gittim ama o bana hakaret etti. Bu onun sorunu.