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Giriş Tarihi: 13.11.2021 23:21

Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç, Avrupa şampiyonu oldu!

AA
Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç, Avrupa şampiyonu oldu!

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda 2 sıklette müsabakalar yapılırken, milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda bugün erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti.

Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kilo finalinde İspanya'dan Mikel Fernandez'i altın vuruşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, kızlar 42 kiloda da Nehir Geniş bronz madalya aldı.

Şampiyonanın ilk gününde 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 1 altın ve 4 bronza yükseltti.

Şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk madalya mücadelesi verecek.

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Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç, Avrupa şampiyonu oldu!
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